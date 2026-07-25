Di êrîşên dawîn ên Îsraîlê yên dijî Xezeyê da 4 Filistînî hatin kuştin, zêdetirî 23yan kes birîndar bûn

Ramzi Mahmud, Safiye Karabacak
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Wezareta Karên Navxweyî ya li Xezeyê da hat gotin ku "Midûrê Ewlehiya Bakurê Xezeyê Ebdunnasir Mihemed el-Mekadîme (54) di êrîşa ku balafirên şer ên Îsraîlê bir ser Taxa Şêx Ridwanê ya li bakurê rojavayê bajarê Xezeyê da şehîd ket."
Li gor agahiyên ji şahidan hat hildan wesayîta asîmanî ya bêmirov (ÎHA) ya Îsraîlê nêzî Xaçerêya Xezalî ya li Taxa Şêx Ridwan bisqiletekî hedef girt. Di êrîşê da Mekadîme jiyana xwe ji dest da û gelek kes birîndar bûn.
Çavkaniyên tenduristiyê ragihand ku ÎHAyeke Îsraîlê li Taxa Burakê ya li Xan Yûnisa dikeve başûrê Xeta Xezeyê malekî hedef girt, di encamê da 2 Filistînî hatin kuştin û 4 jê jî birîndar bûn.
Di êrîşa asîmanî ya ku Îsraîlê li Xan Yûnisya li başûrê Xeta Xezeyê nêzî Kolana 5emîn bir ser cihê sivîl lê kom bibûn da Filistîniyek hat kuştin, 5 kes jî birîndar bûn.
Her wiha di êrîşa asîmanî ya Îsraîlê ya ku sivîlên ku ber nexweşxaneya Şehîdên Eqsayê kom bibûn hedef girt da 11 Filistînî birîndar bûn.
Îsraîlê bi ÎHAyê êrîşî ciheke sivîl lê bûn a li rojavayê herêma Zewadiyeya li aliyê navîn a Xeta Xezeyê kir, ji ber êrîşê 2 Filistînî xedar birîndar bûn.
Hat diyarkirin ku di êrîşa asîmanî ya Îsraîlê ya ku nêzî Xaçerêya Ebu Şerh a li bakurê Xeta Xezeyê wesayîtekî hedef girt da Filistîniyek xedar birîndar bû.
Her wiha çavkaniyên herêmî eşkere kirin ku Yamîn Ubeydê ku di 14ê tîrmehê da di êrîşa Îsraîlê da birîndar bibû jiyana xwe ji dest da û hat gotin ku Ubeyd di teşkîlata polêsan da peywir dikir.
Hat ragihandin ji ber ku Îsraîlê peymana agirbestê ya ku ji 10ê cotmeha 2025an vir va di meriyetê da ye îxlal kir bi tevahî 1191 Filistînî hatin kuştin û 3 hezar û 853 kes jî birîndar bûn.