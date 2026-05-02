Di êrîşên artêşa Îsraîlê yên li dijî Xeta Xezeyê da hejmara kuştiyan gihîşt 72 hezar û 608an

Ali Semerci
02 Gulan 2026•Rojanekirin: 02 Gulan 2026
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê jî êrîşên xwe yên li dijî Xeta Xezeyê didomîne.
Di daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê da, derbarê kuştiyên di êrîşên Îsraîlê da daneyên dawîn hatin parvekirin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku di 48 saetan da digel 3 kesên ku termê wan ji bin enqazan hatin derxistin, 7 kuştî digel 26 birîndaran gihîştine nexweşxaneyên li Xezeyê.
Di êrîşên ji 10ê cotmeha 2025an, ji dema ragihandina agirbestê û vir va da jî 591 kes hatine kuştin û 2 hezar û 342 kes jî birîndar bûne. Ji binê enqazan termê 767 kesan hatiye derxistin.
Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê da ku ji cotmeha 2023yan pê va berdewam in, hejmara kuştiyan gihîşt 72 hezar û 608an û ya birîndaran jî gihîşt 172 hezar û 445an.