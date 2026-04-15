Di êrîşên artêşa Îsraîlê yên dijî başûrê Libnanê da 13 kes hatin kuştin

Ethem Emre Özcan
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Di êrîşên artêşa Îsraîlê yên ji şevê pê va bir ser başûrê Libnanê da 13 kes hatin kuştin.
Artêşa Îsraîlê êrîşên dijî başûrê Libnanê didomîne.
Li gorî ajansa fermî ya Libnanê NNAyê, balafirên şer ên Îsraîlê ji danê şev û vir va bajarokên Qadmus, Mehmûdiye, Qelîle, Ensariye, Xirbet Duweyr, Mecedîl û Cîbaa yên li başûr hedef girtin.
Di êrîşa li Qadmusê da 7 kes hatin kuştin û 3 kes jî birîndar bûn.
Li Ensariyeyê jî di êrîşan da 6 kes hatin kuştin.
Ji hêla din va artêşa Îsraîlê li bajarokê Xanînê hin xanî hilweşandin û top avêtin li dora navçeya Bînt Cubeylê.
- Êrîşên Îsraîlê yên dijî Libnanê
Di daxuyaniya artêşa Îsraîlê ya 2yê Adarê da hatibû diyarkirin, piştî hat tesbîtkirin ku ji Libnanê moşek hatine avêtin li bakurê welêt sîren ketin dewrê.
Artêşa Îsraîlê paşê ragihandibû ku dijî tevahiya Libnanê êrîşên esmanî dane destpêkirin, paytext Beyrûtê hedef girtiye û ji hewayê û behrê gelek êrîş biribûn ser Libnanê û biryar dabû ku dagirkeriya bejayê berfireh bike.
Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê eşkere kiribû ku hejmara kesên di êrîşên artêşa Îsraîlê yên ku ji 2yê Adarê û vir va dike da hatin kuştin derket 2 hezar û 124an.
Hikûmeta Libnanê daxuyandibû ku hejmara kesên ku li welêt ji cî û warên xwe bûne ji milyonek û 162 hezarî derbas kiriye.