Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xezeyê da hejmara kuştiyan gihîşt 8an

Ramzi Mahmud, Mahmut Geldi
28 Gulan 2026•Rojanekirin: 28 Gulan 2026
Li gorî agahiya ku ji çavkaniyên xwecihî hat sitandin, li dijî avahiyekê li bajarê Xezeyê êrîşa asîmanî hat lidarxistin.
Piştî êrîşê di avahiyê da zirareke mezin çêbû û hejmareke gelek ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê û yên tendirustiyê ji herêmê ra hatin sewqkirin.
Di daxuyaniya Heyva Sor a Filistînê da hat destnîşankirin ku di encama êrîşa Îsraîilê da 2 jê keçik, 2 jê jin, 8 Filistîniyan canê xwe ji dest da û 18 kes jî birîndar bûn.
Suzan Ezam û Eşref Suweyraqî yên xizmê kesên ku canê xwe ji dest dan li Nexweşxaneya Şîfayê ya li bajarê Xezeyê ji nuçegihanê AAyê ra axivî.
- "Roja cejnê bû û yên hatin kuştin jî zarok bûn"
Ezama ku bi girînê axivî destnîşan kir ku yên ku di êrîşa Îsraîlê da canê xwe ji dest dane hafiz bûn û û got, "Çi zarokan xwestin, çi ji wan xwestin?"
Ezamê bal kişand ser wê yekê ku dema êrîş li wan hat kirin di xew da bû û got, "Dinivin, nivistî ne hê jî dinivin. Xwedê besî me ye û çi wekîlek baş e."
Ezamê anî ziman ku di roja yekem a Cejna Qurbanê da artêşa Îsraîlê sivîlên bêguneh bordûman kir û got, "Roja cejnê bû û yên hatin kuştin jî zarok bûn. Çi zarokan xwestin, çi ji wan xwestin?".
Artêşa Îsraîlê îdîa kir ku bi êrîşê "du endamên payebilind" ên Hemasê kirine armanc.
Duh di êrîşeke asmanî ya Îsraîlê ya li dijî Xezeyê da, di nava wan da fermandarê baskê eskerî yê Hemasê Mihemed Ewde, 6 kes hatin kuştin.