Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xezeyê da hejmara kuştiyan gihîşt 72 hezar û 562yan

Ömer Erdem
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê êrîşên xwe yên dijî Xezeyê didomîne.
Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê di daxuyaniya nivîskî da, daneyên dawî yên li ser kesên ku ji Cotmeha 2023yan û heta niha di êrîşên Îsraîlê da hatin kuştin, parve kirin.
Hat gotin di 24 saetan da 2 kuştî û 4 birîndar anîn nexweşxaneyên li Xezeyê.
Li Xezeyê di êrîşên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da 786 kes hatin kuştin, 2 hezar û 217 kes jî birîndar bûn û cinazeyê 761 kesî jî ji binê kavilan hatin derxistin.
Hat daxuyandin hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va li Xeta Xezeyê dike da hatin kuştin, derket 72 hezar û 562yan û ya birîndaran jî bû 172 hezar û 320.
Hat gotin li Xeta Xezeyê di binê kavilan da hê bi hezaran cinaze hene.