Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xezeyê da hejmara kuştiyan gihîşt 72 hezar û 560î

Halime Afra Aksoy
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Hejmara kesên ku di êrîşên artêşa Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê ku ji Cotmeha 2023yan û vir va dike da hatin kuştin, gihîşt 72 hezar û 560î.
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê êrîşên xwe yên dijî Xezeyê didomîne.
Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê di daxuyaniya nivîskî da, daneyên dawî yên li ser kesên ku ji Cotmeha 2023yan û heta niha di êrîşên Îsraîlê da hatin kuştin, parve kirin.
Hat gotin di 24 saetan da 7 kuştî û 21 birîndar anîn nexweşxaneyên li Xezeyê.
Li Xezeyê di êrîşên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da 784 kes hatin kuştin, 2 hezar û 214 kes jî birîndar bûn û cinazeyê 761 kesî jî ji binê kavilan hatin derxistin.
Hat daxuyandin hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va li Xeta Xezeyê dike da hatin kuştin, derket 72 hezar û 560î û ya birîndaran jî bû 172 hezar û 317.
Hat gotin li Xeta Xezeyê di binê kavilan da hê bi hezaran cinaze hene.