Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xezeyê da hejmara kuştiyan gihîşt 72 hezar û 345an

Ömer Erdem
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Hejmara kesên ku di êrîşên artêşa Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê ku ji Cotmeha 2023yan û vir va dike da hatin kuştin, gihîşt 72 hezar û 345an.
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê êrîşên xwe yên dijî Xezeyê didomîne.
Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê di daxuyaniya nivîskî da, daneyên dawî yên li ser kesên ku ji Cotmeha 2023yan û heta niha di êrîşên Îsraîlê da hatin kuştin, parve kirin.
Hat gotin di 24 saetan da cinazeyê kesekî û 8 birîndar anîne nexweşxaneyên li Xezeyê.
Li Xezeyê di êrîşên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da 766 kes hatin kuştin, 2 hezar û 147 kes jî birîndar bûn.
Hat daxuyandin hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va li Xeta Xezeyê dike da hatin kuştin, derket 72 hezar û 345an û ya birîndaran jî bû 172 hezar û 250.
Hat gotin li Xeta Xezeyê di binê kavilan da hê bi hezaran cinaze hene.