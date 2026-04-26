Di êrîşên Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê da hejmara kuştiyan derket 72 hezar û 587an

Hamdi Yıldız
26 Nîsan 2026•Rojanekirin: 26 Nîsan 2026
Di êrîşên ku artêşa Îsraîlê ji Cotmeha 2023yan vir va birin ser Xeta Xezeyê da jimara kuştiyan derket 72 hezar û 587an.
Artêşa Îsraîlê digel agirbestê êrîşên dijî Xeta Xezeyê didomîne.
Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê daxuyaniya nivîskî da û der barê encamên êrîşên Îsraîlê yên ku ji Cotmeha 2023yan vir va dewam dikin da agahiyên dawîn ên kuştiyan parve kirin.
Li gor daxuyaniyê di 24 saetên dawî da 2 kuştî û 11 birîndar anîn nexweşxaneyên Xezeyê.
Ji 10ê Cotmeha 2025an roja ku agirbest ketiye rewacê û heta niha di êrîşan da 811 kes hatin kuştin, 2 hezar û 278 kes birîndar bûn. Ji binê kavilan cinazeyên 761 kesan hatin derxistin.
Di êrîşên ku Îsraîlê ji Cotmeha 2023yan vir va birin ser Xeta Xezeyê da jî jimara kuştiyan derket 72 hezar û 587an, jimara birîndaran jî derket 172 hezar û 381an.
Tê gotin ku li Xeta Xezeyê di binê kavilan da hê cinazeyê bi hezaran kesî hene.