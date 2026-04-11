Danûstanên Îslamabadê yên ji bo mayindekirina agirbesta di navbera Îran û DYAyê da dest pê kirin

Ahmet Dursun, Dildar Baykan Atalay
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Piştî agirbesta berwext a 8ê nîsanê ya ji bo şerê ku bi êrîşên DYA-Îsraîlê yên 28ê sibatê dest pê kirin, Tehran û Washingtonê lil Pakistanê dest bi danûstanên ji bo agirbesta mayinde kirin.
Çavkaniyên Pakistanî ji AAyê ra ragihandin ku hevdîtinên di navbera Amerîka û Îranê da bi rêya navbeynkarên Pakistanî dest pê kirine.
Çavkaniyan destnîşan kir ku berî ku li otêlekê li Îslamabadê bi rayedarên Pakistanî ra hevdîtinên rasterast bikin, alî "ji bo çareserkirina pirsgirêkên di navbera xwe da" bi heyetên Pakistanî ra bi awayekî cuda cuda civiyan.
Yekî ji çavkaniyan got, "Ez nikarim niha bibêjim kengî herdu heyet dê rû bi rû bicivin. Ew niha bi rayedarên Pakistanî ra dicivin."
- Ji bo heyeta DYAyê Vance, ji bo heyeta Îranê Qalîbaf seroktiyê dike
Hevdîtinên ku navê Hevdîtinên Îslamabadê lê hat kirin, ji bo heyeta Îranê Serokê Meclisê Mihemed Baqir Qalîbaf seroktiyê dike.
Ji Îranê heyeteke mezin ku di nava wan da Wezîrê Karên Derva Ebas Eraqçî, Sekreterê Giştî yê Konseya Parastinê Elî Ekber Ehmediyan û Serokê Banka Navendî Ebdulnasir Hîmmetî hene, beşdarî hevdîtinan dibe.
Ji bo heyeta DYAyê jî Alîkarê Serok JD Vance seroktiyê dike. Di nava heyeta DYAyê da zavayê Serokê DYAyê Donald Trum Jared Kushner û Nûnerê Taybet ê Trump ê Berpirsê Karûbarên Rojhilata Navîn Steve Witkoff cih digere.
Ji aliyê Pakistana navbeynkar jî Serokwezîr Şahbaz Şerîf, Wezîrê Karên Derva Îshaq Dar û Sererkan Orgeneral Asim Munîr di danûstanan da cih digirin.
Beriya danûstanan him heyeta Îranê û him heyeta Amerîkan cuda cuda digel Serokwezîrê Pakistanê Şerîf, civiyan.