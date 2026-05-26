CENTCOM: Hêzên DYAyê bi mebesta "bersiva rewa" li dijî başûrê Îranê êrîş li dar xist

Ecem Şahinli Ögüç
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Berdevkê Fermandariya Hêzên Navendî ya DYAyê (CENTCOM) Tim Hawkins destnîşan kir ku hêzên DYAyê mebesta "bersiva rewa" li dijî başûrê Îranê êrîş li dar xist.
Li gorî nûçeyên li ser medyaya DYAyê Hawkins di daxuyaniyê xwe da ragihand DYAyê li dijî hinek hedefên li başûrê Îranê êrîş li dar xist.
Hawkins îdia kir ku êrîş bi mebesta bersiva rewa hatine lidarxistin û DYA armanc dike ku eskerên xwe ji gefên hêzên Îranê biparêze.
Hawkins diyar kir ku cihên hedefgirtî cihên avêtina mûşekan û keştiyên Îranî e ku tê gotin amadekariya danîna mînan dikin û got, "DYA dê di tevahiya pêvajoya agirbestê ya berdewam da, wê îtidala xwe bidomîne û di heman demê da ewê hêzên xwe jî biparêze."