CENTCOMê ragihand ku li Geliyê Hurmuzê dest bi peywira paqijkirina mayînan kirin

Hakan Çopur
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Fermandariya Hêzên Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ragihand ku li Geliyê Hurmuzê dest bi peywira paqijkirina mayînan kirin.
CENTCOM roja ku hevdîtinên rasterast ên di navbera Amerîka û Îranê dest pê kirin da di parvekirina xwe ya ji ser hesabê xwe yê çapemeniya civakî da der barê mîsyona paqijkirina mayînan a li Geliyê Hurmuzê da daxuyaniyek da.
Artêşa Amerîkayê di daxuyaniya xwe da got ku "Hêzên CENTCOMê di 11ê nîsanê da bi operasyona ku du destroyerên Sîtola Amerîkayê kir da li Geliyê Hurmuzê dest bi amadehiya der barê xebatên paqijkirina mayînan da kir."
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku di vê çarçoveyê da du firqeteynên bi navê USS Frank E. Peterson û USS Michael Murphy wek parçeyekî peywira berfireh a ji bo ku gelî bi temamî ji mayînan bê xalîkirin tê kirin ji Geliyê Hurmuzê derbas bûn û li Kendava Ereb operasyon kirin.