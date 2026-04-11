Haydar Şahin
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Çapemeniya Îranê piştrast kir ku li Îslamabadê di navbera Amerîka û Îranê da hevdîtinan dest pê kir lêbelê agahî neda ka ev hevdîtin rasterast in yan nerasterast in.
Li gor televîzyona dewletê ya Îranê li li Îslamabada paytextê Pakistanê di navbera Amerîka û Îranê da hevdîtinan dest pê kir.
Çavkaniyên Pakistanî daxuyanî dabûn AAyê û diyar kiribûn ku hevdîtinên di navbera Amerîka û Îranê da bi rêya navbeynkarên Pakistanî dest pê kirin.
- Serokê heyeta Amerîkayê Vance, serokê heyeta Îranê Qalîbaf e
Hevdîtinên ku navê Hevdîtinên Îslamabadê lê hat kirin, ji bo heyeta Îranê Serokê Meclisê Mihemed Baqir Qalîbaf seroktiyê dike.
Ji Îranê heyeteke mezin ku di nava wan da Wezîrê Karên Derva Ebas Eraqçî, Sekreterê Giştî yê Konseya Parastinê Elî Ekber Ehmediyan û Serokê Bankaya Navendî Ebdulnasir Hîmmetî hene, beşdarî hevdîtinan dibin.
Ji bo heyeta Amerîkayê jî Alîkarê Serok JD Vance seroktiyê dike. Di nava heyeta Amerîkayê da Jared Kushnerê zavayê Serokê Amerîkayê Donald Trump û Steve Witkoffê Nûnerê Taybet ê Trump ê Berpirsê Karûbarên Rojhilata Navîn cih digere.
Ji aliyê Pakistana navbeynkar jî Serokwezîr Şahbaz Şerîf, Wezîrê Karên Derva Îshaq Dar û Sererkan Orgeneral Asim Munîr di danûstanan da cih digirin.
Beriya danûstanan him heyeta Îranê û him heyeta Amerîkayê cuda cuda digel Serokwezîrê Pakistanê Şerîf, civiyan.