Çapemeniya Îranê: Li Girava Keşmê hêzên çekdar ên Îranê û hêmanên dijmin gule berdan hev

Tolga Akbaba, Faruk Hanedar, Mustafa Melih Ahıshalı
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
Li gor Ajansa Nûçeyan a Farsê ya nîv fermî ya Îranê li Girava Keşmê Hêzên Çekdar ûn Îranê û "hêmanên dijmin" gule berdan hev.
Di gulebaranê da hin qismên bazirganî yên "Lengergeha Behmenê" ya li Girava Keşmê hedef hat girtin.
Hûrgilî nehat dayîn ka guleberdana dualî pevçûn e yan êrîşa asîmanî ya "hêmanên dijmin e" û bersiva pergalûn parastina asîmanî ya Îranê ye hember vê êrîşê ye na na.
Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê ya nîv fermî ya Îranû îdia kir ku di êrîşa dijî Lengergeha Behmenê da dibe ku rola Mîrektiyên Ereban ên Yekbûyî (MEY) hebe.
Li gor nûçeyên çapemeniya Îsraîlê çavkaniyên Îsraîlî îdia kirin ku eleqeya wan bi bûyerên li Îranê qewimîn ra tune.