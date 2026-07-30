Çapemeniya Îranê: Ji du keştiyên xwestin bêdestûr ji Tengava Hurmuzê derbas bibin, di yekê da şewat derket

Tolga Akbaba
30 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 30 Tîrmeh 2026
Hat destnîşankirin, ji du keştiyên li Tengava Hurmuzê ji rotaya Îranê diyar kiriye averê bûn û xwestin ji guzergeha alternatîf ra derbas bibin, di yekê da şewat derket.
Di nûçeyên çapemeniya Îranê da hat diyarkirin, ji du keştiyên xwestin "bêyî destûra Îranê" ji Tengava Hurmuzê derbas bibin, di yekê da şewat derket.
Der heqê sedema şewatê da agahî nehat dayîn lêbelê hat destnîşankirin ku keştiyan bi "navtêdana" DYAyê hewl dan ji guzergeha alternatîf ra derbas bibin û piştî şewatê jî herdu keştî bi neçarî bi paş da vegeriyan.