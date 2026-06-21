Çapemeniya Îranê: Heyeta Îranê ji ber tehdîdên Trump cihê ku bi Amerîkayê ra hevdîtin lê dihat kirin, terikand

Tolga Akbaba
21 Hezîran 2026•Rojanekirin: 21 Hezîran 2026
Li gor Ajansa Nûçeyan a Farsê ya nîvfermî, heyeta Îranê ji cihê mizakereyê derket.
Piştî ku Serokê Amerîkayê Trump li dijî Îranê got, "Divê Îran demildest li Libnanê pêşî lê bigire û nehêle ku hêzên wan ên wekîl ên meaşên zêde distînin, pirsgirêkan derxin. Heke na, wekî ku me hefteya çûyî kir, em ê dîsa derbeyeke pir mezin li Îranê bidin, heta em ê vê carê bi awayekî hişktir jî bikin. Heke Pezeşkiyan hay ji gotinên xwe hebe, wê baş bibe, heke na em ê baqiyeya mayî ya welêt jî bi dest bixin" heyeta Îranê cihê mizakereyê terikand.
Serokê Meclis û Heyeta Mizakereyê ya Îranê Mihemed Bakir Qalîbaf li ser tehdîdên Serokê Amerîkayê Donald Trump ên dijî Îranê wiha got, "Em guh nadin tehdîdên Amerîkayiyan."