Çapemeniya Îranê: DYAyê bersiv da pêşniyaza 14 bendî ya ku Îranê ji bo dawîlêanîna şer pêşkêş kiribû

Ahmet Dursun
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
Li gorî nuçeya rojnameya Tehran Timesê rêveberiya DYAyê bersiv da pêşniyaza nivîskî ku Îranê ya ji bo dawîlêanîna şer ku di ser Pakistanê ra bi DYAyê ragihandibû.
Di nuçeyê da hat destnîşankirin ku pêşniyaza Îranê ji pêvajoyeke danûstanê ya 2 qonaxan pêk tê û wiha hat gotin:
"Di vê pêvajoyê da qonaxa yekem, ewê bibe sedema bidawîbûna şer li hemî bereyan. Dema şertên Îranê hatin pêkanîn jî ewê qonaxa duyemîn a derbarê mijara nukleerê destpê bike."
Hat diyarkirin ku DYAyê pêşniyara Îranê red kiriye û "helwesta xwe ya bi fişar", bi taybetî ya di mijara nukleerê da, didomîne.