Çapemeniya Îranê: Di hevdîtinên li Îslamabadê da di mijara Geliyê Hurmuzê da nelihevkirineke mezin heye

Tolga Akbaba
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Hat ragihandin ku di mizakereyên li Îslamabada bajarê Pakistanê yên di navbera Îran û Amerîkayê berdewam dikin da di mijara Geliyê Hurmuzê da nelihevkirineke mezin heye.
Li gor çapemeniya Îranê mizakereyên di navbera Îran û Amerîkayê da berdewam dikin ji ber mijara Geliyê Hurmuzê rawestiyan.
Hat îdiakirin ku di hevdîtinan da di mijara Geliyê Hurmuzê da nelihevkirineke mezin çêbû û ji ber "daxwazên tundraw" ên aliyê Amerîkayê pêşketina pêvajoyê hat astengkirin.