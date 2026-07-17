Çapemeniya Îranê: Artêşa DYAyê li tenişt Balafirgeha Îranşehrê û bajarê Hamidiyeyê li Bender Ebasê pireyek jî kir armanc

Mustafa Melih Ahıshalı
17 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 17 Tîrmeh 2026
Hat ragihandin ku piştî Artêşa DYAyê pêleke nû ya êrîşan li dijî Îranê ragihand, li tenişt Balafirgeha Îranşehrê û bajarê Hamidiyeyê, li Bender Ebasê pireyek jî bû armanc.
Li gorî Ajansa Nuçeyan a Farsê, artêşa DYAyê li dijî Balafirgeha Îranşehrê ya ser bi eyaleta Sîstan-Belûcistanê, bajarê Hamidiyeyê yê ser bi parêzgeha Xuzistanê êrîş li dar xist.
Ajansa Nuçeyan a Mehrê jî ragihand ku pireyeke li Bender Hemîr-Bender Ebasê jî bûye armanc.
Derbarê êrîşên navborî da hê ti daxuyaniyeke fermî nehatiye dayin.
Fermandariya Hêzên Navendî ya DYAyê (CENTCOM) ragihandibû ku bi mebesta lawazkirina qebareya wê ya eskerî, li dijî Îranê di şeva pêncemîn da pêleke nû ya êrîş daye destpêkirin.
- Çapemeniya Îranê: DYAyê li nêzîkî Girava Keşmê ya li Tengava Hurmuzê êrîş li dar xist
Hat ragihan din ku DYAyê li nêzîkî Girava Keşmê ya li Tengava Hurmuzê êrîş li dar xistiye.
Li gorî Ajansa Nuçeyan a Farsê derbarê mijarê da Walîtiya Hurmuzganê daxuyanî da.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku DYAyê li nêzîkî Girava Keşmê ya li Tengava Hurmuzê bi mûşekan êrîş li dar xist.
- Çapemeniya Îranê: Artêşa DYAyê li derdora bajarê Bender Ebasa li keviya Tengava Hurmuzê êrîş li dar xist
Hat ragihan din ku Artêşa DYAyê li derdora bajarê Bender Ebasa li keviya Tengava Hurmuzê êrîş li dar xistiye.
Li gorî IRNAya ajansa nuçeyan a fermî ya Îranê, bi dema herêmî saet 19:20an, hêzên DYAyê li derdora bajarê Bender Ebasa li keviya Tengava Hurmuzê êrîş li dar xist.
Derbarê bûyerê da hê ti daxuyaniya fermî nehatiye dayin.
- Çapemeniya Îranê: Li bajarên Ehwaz û Bender Ebas û Girava Keşmê dengên teqînan hat bihîstin
Hat ragihandin ku DYAyê li dijî bajarê Ehwaz, ya li Kendava Besreyê digel Bender Ebas û Girava Keşmê yên li Tengava Hurmuzê êrîş daye destpêkirin û dengê teqînan te bihîstin.
Li gorî Ajansa Nuçeyan a Mehrê li bajarên Ehwaz û Bender Ebas û Girava Keşmê dengên teqînan hat bihîstin.
Derbarê bûyerê da hê ti daxuyanî nehatiye dayin.
Artêşa DYAyê ragihandibû ku bi mebesta lawazkirina qebareya wê ya eskerî, li dijî Îranê êrîşeke nû ya asîmanî dane destpêkirin.