Çapemeniya Îranê: Îranê ragihand Amerîkayê ku dê ji bo mizakereyan sibê neçe Pakistanê

Tolga Akbaba
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Li gor Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê ya nîv fermî ya Îranê Îranê ji Amerîkayê ra ragihand ku dê ji bo mizakereyan heyetê neşîne Pakistanê.
Li gor vê hat diyarkirin ku ji ber sedemên cihê teqez bû ku Îran ji bo tura duyemîn a mizakereyan roja çarşemê neçe Pakistanê û biryara navborî bi navbeynkariya Pakistanê ragihandin Amerîkayê.
Rayedarên Îranî di daxuyaniyên xwe yên berê da destnîşan kiribûn ku agirbest ji roja ewil va tê îxlalkirin û dorpêçiya behrê ya Amerîkayê ya li Geliyê Hurmuzê jî teşebûsa şer e û dîsa tê wateya îxlalkirina agirbestê.