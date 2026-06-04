Muhammed Emin Canik
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Çapemeniya Îranê îdia kir ku artêşa Îranê li Behra Umanê keştiyeke eskerî ya Amerîkayê hedef girt, Amerîkayê ev îdia red kir.
Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê ya Îranê di nûçeya xwe da diyar kir ku artêşa Îranê "ji ber êrîşên Amerîkayê yên dijî keştiyên bazirganî yên Îranê û îxlalkirina verastkirinên li Geliyê Hurmuzê" keştiteke Amerîkayê hedef girt.
Hat ragihandin ku keştiya eskerî ya Amerîkayê ya ku li Behra Umanê hedef hat girtin xwediyê "navenda qomuta û kontrolê ye" û dema nêzî avên Îranê dibû hedef hat girtin.
Fermandariya Hêzên Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye da îdiaya Îranê li Behra Umanê keştiyeke eskerî ya Amerîkayê hedef girtiye, red kir.