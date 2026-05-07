Cîgirê Serokwezîrê HKIyê Talebanî serdana Waliyê Kerkûkê Saman Axa kir

Ali Makram Ghareeb
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Qubad Talebanî serdana bajarê Kerkûkê kir û bi rêveberiya bajêr ra civiya.
Talebanî serdana Walîtiya Kerkûkê kir û tevî Walî Saman Axa, digel Serokê Meclisa Parêzgehê Mihemed Hafiz û endamên meclisa parêzgehê civiya.
Talebanî di axaftina xwe da anî ziman ku ew ji bo pîrozbahiyê li Saman Axa bikin ku weke Waliyê Kerkûkê hat hilbijartin û piştevaniyê rêveberiya nû bikin, hatine bajêr.
Waliyê Kerkûkê Axa jî kêfxweşiya xwe ji serdana Talebanî anî ziman.
Axa destnîşan kir ku Talebanî piştevaniya rêveberiya Kerkûkê dike û tekezî kir ku armanca hevpar a hemî pêkhateyên Kerkûkê xizmeta wî bajarî ye.