Cîgirê Serokê Amerîkayê Vance got ku di mizakereyên bi Îranê ra "nêzîkî" lihevkirinê ne

Elif Gültekin Karahacıoğlu
29 Gulan 2026•Rojanekirin: 29 Gulan 2026
Cîgirê Serokê Amerîkayê JD Vance got ku di mizakereyên bi Îranê ra di warê bernameya nukleerî da hin dubendî berdwam dikin, lê teref "nêzîkî" lihevkirinê ne.
Li gorî rojnameya The Hîll, Vance ev daxuyanî li Balafirgeha Andrews ya Marylandê derbarê danûstandinên bi Îranê ra da rojnamevanan.
Vance got ku di danûstandinên Amerîka û Îranê da hin "astengiyên" derbarê bernameya nukleerî ya Îranê da mane, lê teref "nêzîkî" lihevkirinê ne.