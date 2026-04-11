Cîgirê Serokê Amerîkayê Vance û şandeya pê ra ji bo hevdîtinên der heqê Îranê da gihîştin Îslamabadê

Dildar Baykan Atalay
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Rayedarekî hikûmeta Pakistanê ji nûçegihanê AAyê ra got ku 3 balafirên ku Vance û endamên din yên şandeyê tê da bûn li Baregeha Hewayî ya Nûr Xana li nêzîkî Îslamabadê daketine.
Di nava şandeya Vance da Nûnerê Taybet yê Serokê Amerîkayê Donald Trump Steve Wîtkoff û zavayê wî Jared Kushner jî hene.
Ji sala 2011an vir va cara yekem e ku Cîgirê Serokê Amerîkayê serdana Pakistanê dike.
Şandeya bi serokatiya Serokê Meclisa Îranê Mihemed Baqir Qalîbaf ku wê bi Amerîkayê ra danûstandinan bike, duh êvarê dereng gihîştibû Îslamabadê.