Berdevkê Wezareta Karên Derva yê Îranê: Hêzên me yên çekdar ji bo hemî cure senaryoyan amade ne

Mustafa Melih Ahıshalı
16 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 16 Tîrmeh 2026
Berdevkê Wezareta Karên Derva yê Îranê Îsmaîl Beqayî destnîşan kir ku li hember her êrîşekî li dijî welatên wan ewê bersiva "teqez û rasterast" nîşan bidin û anî ziman ku hêzên wan ên çekdar ji bo hemî cure senaryoyan amade ne.
Beqayî di axaftina xwe da ji televîzyona El Mesîre ya Libnanê ra, derbarê rojevê da bersiv da pirsên.
Beqayî destnîşan kir ku li hember her êrîşekî li dijî welatên wan ewê bersiva "teqez û rasterast" nîşan bidin û anî ziman ku hêzên wan ên çekdar ji bo hemî cure senaryoyan amade ne.
Beqayî diyar kir ku Hêzên Çekdar ên Îranê piştgiriyê didin pêvajoya dîplomasiyê, lê her wiha got ku gelê Îranê dê bi hemû hêza xwe welatê xwe biparêze.
Berdevk Beqayî, derbarê deqa mitabeqetê ya bi DYAyê ra got, "Helwesta me ji destpêkê va zelal bû; prensîba me pabendbûn li hember pabendbûnê ye."