Muhammed Karabacak, Mehmet Burak Karacaoğlu
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Li bajarê Hesekê, Baregeha Asîmanî ya Qesrikê ya ku artêşa DYAyê jê vekişiya ket destê artêşa Sûriyeyê.
Li gorî daxuyaniya Nivîsgeha Medya û Ragihandinê ya Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê ya ku li SANAya ajansa nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê hat weşandin, piştî ku hêza hevpeymanî ya navnetweyî vekişiya, yekîneyên artêşa Sûriyeyê kontrola Baregeha Asîmanî ya Qesrikê hildan.
Li gorî çavkaniyên navxweyî piştî texliyeya hêzên DYAyê, endamên ser bi YPGya rêxistina terorê, agir berdan hinek ji wesayitên di nava baregehê da.
Baregeha Asîmanî ya Qesrikê paşê ket destê artêşa Sûriyeyê.
Artêşa DYAyê halê hazir, li nivîsgehên ewlekariyê yên li Qamişlo û Hesekê digel Baregeha Îstirahet el-Wezîrê, hebûna xwe didomîne.