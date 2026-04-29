Axîos: Xuya nake ku şerê Amerîka/Îsraîl-Îranê di demeke nêzîk da bi dawî bibe

Damla Delialioğlu
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Malpera bi navê Axîos ya ku navenda wê Amerîka ye daxuyand xuya nake ku şerê bi êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên dijî Îranê va dest pê kir, di demeke nêzîk da bi dawî bibe.
Li gorî nûçeyeke ku li ser malpera nûçeyan ya Axîosê hat belavkirin, şerê Amerîka/Îsraîl-Îranê hema bibêje veguheriye "qonaxeke wekî heyama Şerê Sar".
Nûçeyê vê rewşê wekî "xitimandin" bi nav kir û got ji bo bidawîbûna şer niha îhtimalek xuya nake.
Di nûçeyê da nirxandinên rayedarên ku mijarê dizanin, lê navê wan nehatine eşkerekirin jî hatin parvekirin.
Li gorî vê, rayedaran anîn ziman ew bi fikar in ku Amerîka bikeve nav rewşeke "pevçûneke xitimandî" ya ku ne şer heye û ne jî peyman.
Rayedaran got ji hilbijartinên navîn yên ku tê plankirin wê di 3yê Mijdarê da çêbibin ra şeş meh mane û ketina nav rewşeke wiha ji bo Serok Donald Trump senaryoya herî xirab a siyasî û aborî ye.
Rayedaran diyar kir ku Trump di navbera destpêkirina êrîşên eskerî yên nû û mueyîdeyên darayî da asê maye ku zorê bide Îranê ku ew mizakereyan bike.
Wan Serokê Amerîkayê wekî kesekî xeyalşikestî, lê realîst bi nav kir û gotin "naxwaze hêzê bi kar bîne, lê paşva jî gav navêje."