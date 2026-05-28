Artêşa Pasdarên Şoreşê ya Îranê: Li hember êrîşa dijî Bender Ebasê me li baregaha asîmanî ya DYAyê da

Ahmet Dursun
28 Gulan 2026•Rojanekirin: 28 Gulan 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya Artêşa Pasdarên Şoreşê ya Îranê da hat ragihandin ku piştî êrîşa asmanî ya DYAyê ya ku îro danê sibê li dijî cihekî nêzîkî balafirgeha Bender Ebasê li dar xist, wan jî baregeha asmanî ya DYAyê ya çavkaniya êrîşê kirine armanc.
Dd daxuyaniyê da wiha hat gotin, "Ev bersiv hişyariyeke cidî ye ji bo dijmin ku êrîşkariya wî bêbersiv namîne û heje dubare bibe, ewê bersiva me hîn biryardartir be. Berpirsiyariya encamên êrîşê li ser milê êrîşkar e."
Her çend welatê ku baregeha asîmanî ya DYAyê ya hedefgirtî lê bû nehat diyarkirin jî, Kuweyta ku baregeheke asîmanî ya DYAyê lê ye, ragihand ku ew rastî êrîşeke bi mûşek û dronan hatiye.
Di daxuyaniya artêşa Kuweytê da cihê hedefê nehat eşkerekirin.