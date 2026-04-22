Artêşa Mihafizên Şoreşa Îranê daxuyand, wan du keştiyên ku têkiliya yekê bi Îsraîlê ra heye, bi dest xistin

Ahmet Dursun
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya Fermandariya Hêzên Behrê ya Artêşa Mihafizên Şoreşê da hat gotin ku du keştiyên bi navê "MSC-Francesca" û "Epaminodes" ji ber ku "bê destûr bûn û bi manîpulekirina pergalên navîgasyonê va ewlehiya behrê kirin talûkeyê" midaxele li wan hat kirin.
Di daxuyaniyê da keştiya "MSC-Francesca"yê wekî ku bi "Îsraîlê ra têkildar e" hat pênasekirin.
Hat gotin ku her du keştî hatin bidestxistin û ber bi qeraxên Îranê va hatin şandin. Agahî nehat dayîn bê ka tam li ku derê midaxeleyî keştiyan kirin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku binpêkirina ewlehiya Tengava Hurmuzê "xeta sor" a Îranê ye.
Amerîkayê biryar dabû ku keştiyên Îranê li ser behrê dorpêç bike û nehêle ku keştî derbasî benderên Îranê bibin an jî ji benderan derkevin û êrîşî 2 keştiyên bazirganî yên Îranê kiribû û keştî bi dest xistibûn.
Rayedarên Îranî bidestxistina keştiyan wekî "çalakiya korsaniyê" pênase kiribû û gotibû ku ew ê bersiva êrîşan bidin.