Artêşa DYAyê ragihand, pêla 11em a êrîşa dijî Îranê kuta bû

Bekir Aydoğan
22 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 22 Tîrmeh 2026
Fermandariya Hêzên Navendî (CENTCOM) ya DYAyê ragihand ku pêla 11em a êrîşên qelskirina şiyana Îranê ya gefxwarina li keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmuzê, kuta bû.
Li ser hesabê CENTCOMê yê platforma medyaya civakî Xa navend DYA, der heqê mijarê da daxuyanî hat kirin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku CENTCOMê BST di 03.15an da pêla 11em a êrîşa dijî Îranê bi serkeftî kuta kir û her wiha hat diyarkirin ku di êrîşan da navendên operasyonên eskerî, şiyanên deryavaniyê, xangarên balafiran, tesîsên depokirina dronan û binesaziya lojîstîka eskerî yên Îranê bûn armanc.
Her wisa hat balkişandin ku êrîş ji bo qelskirina şiyana Îranê ya gefxwarina li keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmuzê hatin kirin û hat gotin ku Tengava Hurmuzê ji trafîqa keştiyên bazirganiyê ra vekirî ye.
CENTCOMê BST di 02.00yan da ragihandibû ku li dijî "hedefên eskerî" yên li Îranê pêla 11em a êrîşan da destpêkirin.