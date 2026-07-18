Artêşa DYAyê ragihand ku di êrîşa Îranê ya li dijî baregeheke eskerî ya li Urdinê da, 2 eskerên wê hatine kuştin

Zeynep Katre Oran
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Di daxuyaniya CENTCOMê ya li ser hesabê medyaya civakî Xê da wiha hat gotin:
"Di 17ê temûzê da dema ku DYAyê û hêzên hevpeymanê li Urdinê beravaniya mûşek û droneyên Îranê dikir, 2 eskerên DYAyî canê xwe ji dest dan."
Di parvekirinê da hat destnîşankirin ku eskerekî DYAyê wenda ye, 4 eskerên ku bi mebesta dermankirinê sewqî nexweşxaneyên li Urdinê hatibûn kirin, taburcî bûne, personelekî din ku bi sivîkî birîndar bûbû jî, piştî kontrolên sereke, vegeriyaye wezîfeya xwe.