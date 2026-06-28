Artêşa Amerîkayê bi hinceta ku "êrîşî guhêzkariya bazirganiyê kir" li Îranê dijî hin hedefan êrîş hatin kirin

Mücahit Oktay
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
CENTCOMa Fermandariya Hêzên Navendî ya Amerîkayê, li Tengava Hurmuzê "êrîşên Îranê yên dijî guhêzkariya bazirganiyê" kir hincet û êrîşî hin hedefên li welêt kir.
CENTCOMê li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî ya Xa şirketa ku navenda wê li Amerîkayê ye daxuyanî da û der barê êrîşên dijî Îranê da agahiyên rojane parve kir.
Di daxuyaniya fermandariyê da wiha hat gotin, "Hêzên CENTCOMê li gorî telîmatên Serfermandar (Serokê Amerîkayê Donal Trump) 27ê Hezîranê êrîş birin ser hin hedefên Îranê."
Di daxuyaniyê da hat bibîrxistin ku Îranê duh êrîşî keştiyeke bazirganî kir, dû ra Amerîkayê bersiv dayê, ji Îranê ra "firsend hat dayîn ku guh bide peymana agirbestê" lêbelê Îranê îro serê sibehê bi ÎHAyê êrîşeke nû bir ser keştiyeke Panamayê ya ku neft lê barkirî bû û "ev rê hilnebijart".
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin, "Hêzên CENTCOMê ji ber êrîşkariya ku Îran timî li dijî guhêzkariya ser behrê ya bazirganiyê dike, wekî bersiv îro rasterast êrîş hatin kirin. Balafirên eskerî yên Amerîkayê binesaziya çavdêriya eskerî ya Îranê, pergalên wan ên ragihandinê, kozikên parastina esmanî, tesîsên depokirina ÎHAyan û qabiliyetên wan ên danîna mayînan kirin hedef."
Di daxuyaniyê da hat gotin ku ji Tengava Hurmuzê ra çûyîn û hatina keştiyên bazirganî dewam dike, hêzên Amerîkayê di teyaqûzê da ye û ji bo poşmankirinê her kêlî ji bo operasyonê amade ye."