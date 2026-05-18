Artêşa Îsraîlê ji bo bidestxistina Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya li avên navneteweyî êrîş da destpêkirin

Emirhan Demir, Nuri Aydın
18 Gulan 2026•Rojanekirin: 18 Gulan 2026
Maseya Krîzê ya Fîloya Sumûdê ya Kurewî eşker ekir kuli dora belemên li peravên Girava Qibrîsê du keştiyên şer hatin dîtin. Maseyê vîdeo parve kirin ku belemên êrîşê yên artêşa Îsraîlê yên nêzîkî belemên fîloyê bûn û ew taciz kirin, nîşan didin.
Di çapemeniya Îsraîlê da nûçeyên "midaxeleyê dest pê kir" cih girtin her wiha di weşana zindî da jî xuya bû ku hin aktîvîstên di beleman da ji ber ku esker nêzîkî wan bûn, têlefonên xwe avêtin behrê û destê xwe bilind kirin.
Peywirdarên Maseya Krîzê ragihandin ku eskerên Îsraîlê derketin ser hin beleman û peywendiya wan bi 23 belemên fîloyê ra qut bû.
Di nûçeyên çapemeniya Îsraîlê da jî hat destnîşankirin, 100 beşdarên fîloyê bi awayekî derqanûnî hatin destgîrkirin.
Wezareta Karên Derva şermezar kir
Ji aliyeki din, Wezareta Karên Derva: Em midaxeleya ku li avên navneteweyî ji hêla hêzên Îsraîlê li dijî Fîloya Sumûdê ya Kurewî hat kirin û wekî çalakiyeke korsaniyê ya nû ye, şermezar dikin.