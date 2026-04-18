Artêşa Îsraîlê eşkere kir ku cara pêşî tevî agirbesta berwext êrîş li dijî başûrê Libnanê li dar xistiye

Burak Dağ
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Piştî agirbesta berwext a 10 rojî ku roja pêncşemê nîvê şevê ketibû rewacê, artêşa Îsraîlê di daxuyaniya xwe da ragihand ku di 24 saetên dawîn da cara pêşî li dijî başûrê Libnanê êrîş li dar xistiye.
Di daxuyaniyê da hat îdiakirin ku endamên Hizbullahê nêzîkî herêma dagirkirî ya li başûrê Libnanê ku weke "Xeta Zer" tê binavkirin, bûne.
Di daxuyaniyê da hat îdiakirin ku endamên Hizbullahê ji bo eskerên Îsraîlê tehdîd in û hat diyarkirin ku piştî agirbestê, artêşa Îsraîlê êrîşên asîmanî û bejayî li dijî deverên cuda yên başûrê Lubnanê li dar xistine.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku ji bo piştgiriya hêzên Îsraîlê yên li qadê top hatine avêtin û hate îdîakirin ku binesaziya Hizbullahê hatiye hedefgirtin.
Her wiha hat tekezkirin ku artêşa Îsraîlê êrîş li gorî rênumayên qedemeya siyasî li dar xistine.