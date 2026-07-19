Artêşa Îranê ragihand, 2 baregehên DYAyê yên li Kuweytê bi dronan hatin hedefgirtin

Ahmet Dursun
19 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 19 Tîrmeh 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya artêşa Îranê hat destnîşankirin, bi dronên kamîkaze va li dijî 2 baregehên DYAyê yên giring ên li Kuweytê êrîş hat kirin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin, di çarçoveya "operasyona pêla 16em" da ku wekî bersiva êrîşên DYAyê pêk hat, Kampa El-Adîrî ya li Kuweytê ya ku hêzên DYAyê bi kar tîne hat hedefgirtin.
Hat destnîşankirin, di çarçoveya êrîşê da depoya muhîmatê ya artêşa DYAyê hat hedefgirtin.
Di daxuyaniyê da ji xeynî vê hat diyarkirin ku pergalên parastina asîmanî yên Patriot û radara asîmanî yên li Baregeha Asîmanî ya Elî es-Selam jî hatin gulebarankirin.