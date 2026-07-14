Amerîkayê li dijî hedefên eskerî yên li Îranê hona êrîşên dawî kuta kir

Elif Gültekin Karahacıoğlu
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
Fermandariya Hêzên Navend ên Amerîkayê (CENTCOM) li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî ya şirketa Xê ku navenda wê li Amerîkayê ye, der barê êrîşên dijî Îranê da daxuyanî da.
Li gor daxuyaniyê hêzên Amerîkayê di operasyona ku nêzî 5 saetan dewam kir da Bûşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Girava Ebû Mûsayê û Bender Ebbas jî di navê da hedefên eskerî yên li tevahiya Îranê bombebaran kirin û hona êrîşên dawî kuta kir.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku di êrîşan da li dijî pergalên parastina qeraxên Îranê, baregehên moşek û wesayîtên esmanî yên bêfirokevan (ÎHA) û hêzên behrê muhîmatên hesas hatin bikaranîn, li tevahiya Rojhilata Navîn ji 50 hezarî zêdetir eskerên Amerîkayê hatin bicihkirin.