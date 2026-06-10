Amerîkayê bi îdiaya ku firokeyeke wan daxist, êrîşa bersivdayînê bir ser Îranê

Mücahit Oktay
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Fermandariya Hêzên Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ragihand ku duh li ser Tengava Hurmuzê firokeyeke Apacheyê hat daxistin û wekî bersiva daxistina firokeyê êrîşên ku wan li dijî Îranê dan destpêkirin, kuta bûn.
CENTCOMê li ser hesabê xwe yê Xa platforma medyaya civakî ya ku navenda wê li Amerîkayê ye, daxuyanî da û der barê êrîşan da agahiyên rojane parve kirin.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin, "Duh firokeyeke Apacheyê ya artêşa Amerîkayê hat daxistin û Hêzên CENTCOMê wekî bersiva daxistina firokeyê û li gorî telîmatên Serfermandar (Donald Trump) di 9ê Hezîranê da li dijî Îranê êrîşên berevaniya meşrû kirin."
Li gor daxuyaniyê di êrîşa bersivdayînê ya navborî da ji balafirên şer ên CENTCOM, Hêzên Esmanî yên Amerîkayê û Sîtola wê muhîmatên ku hedefê dişopînin, hatin avêtin û "pergalên parastina esmanî yên Îranê yên li nêzî Tengava Hurmuzê, îstasyonên kontrolkirina cih û tesîsên radara çavdêriyê" hatin lêxistin û wiha hat gotin, "Ji ber ku di demên dawî da li dijî hêzên Amerîkayê û keştiyên bazirganî yên navneteweyî yên ku ji ava herêmê ra derbas dibin, êrîş hatin kirin, ev operasyon wekî bersiva van operasyonan hat kirin."