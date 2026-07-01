Alîkarê Wezîrê Karên Derva yê Îranê: "Li Dohayê bi aliyê Amerîkayê ra tu hevdîtin nehatin kirin"

Ahmet Dursun
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Kazim Garîbabadiyê Alîkarê Wezîrê Karên Derva yê Îranê got ku heyeta Îranê li Qeterê bi taybetî ji bo şopandina tetbîqkirina Zebta Mutebaqatê ya bi Amerîkayê ra ya der barê Libnanê da û serbest berdana heyberên rawestandî bi heyetên Qeter û Pakistanê ra hevdîtina sêalî kirin, bi heyeta Amerîkayê ra hevdîtin nekirin.
Li gor televîzyona dewletê ya Îranê Alîkarê Wezîrê Karên Derva yê Îranê Kazim Garîbabadiyê serokê heyeta Îranê der barê hevdîtinên li Dohayê hat kirin da daxuyanî dan.
Garîbabadî da zanîn ku heyeta Îranê li Dohaya ku Jared Kushnerê şêwirmend û zavayê Serokê Amerîkayê Dobald Trump û Nûnerê Taybet ê Amerîkayê Steve Wîtkoff jî lê ne tenê bi heyetên Pakistan û Qeterê ra hevdîtin kir û got ku "Li Dohayê bi aliyê Amerîkayê ra tu hevdîtin nehatin kirin."
Garîbabadî got ku "Hevdîtinên heyeta Îranê li Qeterê bi taybetî ji bo şopandina tetbîqkirina Zebta Mutebaqatê ya bi Amerîkayê ra ya der barê Libnanê da û serbest berdana heyberên rawestandî bi heyetên Qeter û Pakistanê ra hevdîtina sêalî hat kirin."