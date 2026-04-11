Alîkarê Serokê DYAyê Vance û heyeta wî ji bo hevdîtinên Îranê gihîşt Îslamabadê

Dildar Baykan Atalay
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Rayedarekî hikûmeta Pakistanê ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ku 3 balafirên ku Vance û endamên din ên heyetê vediguhastin daketin Baregeha Asîmanî ya Nûr Xanê ya nêzîkî Îslamabadê.
Di heyeta Vance da Nûnerê Taybet ê Serokê DYAyê Donald Trump, Steve Witkoff û zavayê wî Jared Kushner jî hene.
Di daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Karên Derva ya Pakistanê da jî hat destnîşankirin ku heyeta navborî gihiştiye Îslamabadê û di nava heyeta pêşwaziyê da Wezîrê Karên Derva Mihemed Îshaq Dar jî heye.
Di daxuyaniyê da tekezî hat kirin ku Dar di pêşwaziyê da ji bo biryardariya wî ya di warê herêmî û kurewî da pesnê Vance daye û wiha hat gotin:
"Dar got ku ew hêvî dike ku alî dest bi danûstandinên avakar bikin û xwesteka Pakistanê ya berdewamiya rola xwe ya hêsankariyê di alîkariya aliyan da ji bo dîtina çareseriyeke mayînde û domdar ji bo nakokiyê anî ziman."
- Tê plankirin ku bi dema Tirkiyeyê di saet 13.00an da hevdîtin dest pê bikin
Ji aliyê din va çavkaniyên ku ji nûçegihanê AAyê ra axivîn ragihandin ku Vance û Serokê Meclisa Îranê Mihemed Baqir Qalîbaf wê cihê cihê digel Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf hevdîtinê bikin.
Serdana navborî, ji sala 2011an va yekemîn serdan e ku alîkarekî serokatiya DYAyê bo Pakistanê kiriye.
Heyeta bi serektiya Serokê Meclisa Îranê Qalîbaf ku dê danûstanên bi DYAyê ra birêva bibe, duhê ber êvarê gihiştibû Îslamabadê.
Televizyona dewletê ya Îranê: Heyeta danûstanê ya Îranê bi Serokwezîrê Pakistanê Şerîf ra hevdîtin kir
Heyeta danûstanê ya Îranê ku bi mebesta danûstanên bi DYAyê ra li Pakistanê ye bi Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf ra hevdîtin kir.
Televizyona dewletê ya Îranê ragihand ku heyeta danûstanê ya Îranê û Serokwezîrê Pakistanê Şerîf civiyane û civîn berdewam e.
Hat diyarkirin ku mijara hevdîtina heyeta Îranê û ya DYAyê, dê piştî civîna heyata Îranê bi Şerîf ra zelal bibe.