Aktivîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ji Îsraîlê tînin Tirkiyeyê

Faruk Hanedar
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Aktivîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ku Îsraîlê li ser avên navneteweyî bi awayekî derehiqûqî desteser kirin, bi balafirên Turkish Airlinesê (THY) va tînin Tirkiyeyê.
Li gor agahiya ku AAyê ji çavkaniyan hilda, aktivîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ji Girtîgeha Ketziotê ya li Çola Negevê derxistin û anîn Balafirgeha Ramonê ya li başûrê Îsraîlê.
Piştî kutakirina kar û barên dersînorkirinê, 78 jê Tirk ji 420î zêdetir aktivîst li 3 balafirên cuda yên THYyê yên ku hatin Balafirgeha Ramonê, siwar kirin.
Bi kordînekirina Wezareta Karên Derva a Tirkiyeyê va piştî kar û baran balafira ewil a ku aktivîstên Fîloya Sumûdê tê da ne, ji Balafirgeha Ramonê rabû û ber bi Stenbolê va bi rê ket.
Balafirên ku aktivîst tê da ne, tê payîn ku ber bi êvarê bigihêjin Stenbolê.
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan daxuyandibû ku li gor plansaziyê welatiyên Tirkiyeyê û beşdarên welatên din ên Fîloya Sumûdê ya Kurewî wê îro bi seferên taybet va bînin Tirkiyeyê.
Fîloya Sumûdê ya Kurewî ji 50 keştiyan pêk tê û ji 44 welatan 428 aktivîst tê da ne. Fîlo di 18ê Gulanê da wexta ku ber bi Xezeyê va diçû, Îsraîlê êrîşeke nû biribû ser fîloyê û aktivîst bi awayekî derhiqûqî desteser kiribûn. Aktivîstên ku di nava wan da 78 welatiyên Tirkiyeyê jî hene, duh biribûn Bendera Aşdodê ya li başûrê Îsraîlê, bi şev jî ji wir biribûn Girtîgeha Ketziotê ya li Çola Negevê.