Ajansa fermî ya Libnanê: Artêşa Îsraîlê bo bombeyên mîsket û fosforê êrîşî başûrê Libnanê kir

Ethem Emre Özcan
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Hat ragihandin ku artêşa Îsraîlê digel agirbesta nû hawirdora Girû Elî Tahir a li Nebatiyeya wilayeta Libnanê bi bombeyên fosfor û mîsketê hedef girt.
Li gor NNAya ajansa fermî ya Libnanê yekîneyên topavêj ên Îsraîlê hawirdora Girû Elî Tahir a li Nebatiyeya wilayeta Libnanê bi bombeyên fosfor û mîsketê hedef girt.
Eskerên Îsrîalê her wiha li bajaroka Keferdunînê bi teqemeniyê hin xanî xira kirin.
Di êrîşên ku artêşa Îsraîlê di nav rojê da bir ser Libnanê da 47 kes hatibûn kuştin.