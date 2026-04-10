Wezareta Karên Navxweyî ya HKI ragihand ku dijî hin deveran êrîş hatine kirin

Haydar Şahin
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Wezareta Karên Navxweyî ya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) ragihand ku tevî agirbesta di navbera Amerîka û Îranê da hatiye ragihandin jî şeva Pêncşemê di 9ê Nîsana 2026an da li hin deveran êrîş hatine kirin.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Karên Navxweyî, dijî hin deverên di bin kontrola wan da êrîş hatiye kirin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê piştgiriyê dide aştî û îstîqrarê û wiha hat gotin, "(HKI) Qet nebûye û wê qet nebe beşeke ji şer û aloziyê. Tevî agirbesta li herêmê, şeva Pêncşemê di 9ê Nîsana 2026an da çend êrîşên bi balafirên bêpîlot li deverên cuda yên Herêma Kurdistanê hatin kirin; ew hatin têkbirin û xistin."
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin, her çiqas tê payîn ku rewşa herêmê vegere rewşa normal jî "terorîst û kesên ku naxwazin aştî û pêşketin li welêt çêbibe, kaosê diafirînin" û hat gotin ku "Em piştgiriya xwe ji bo aştî û aramiyê tekez dikin û bang li hemû aliyan dikin ku van êrîşan bi dawî bikin."