Îran: Nûçeyên diyar dikin ku heyeta Îranî ji bo mizakereyên bi Amerîkayê ra çû Îslamabadê ne rast in

Ahmet Dursun
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Têlevîzyona dewleta Îranê ragihand ku nûçeyên çapemeniya navneteweyî yên diyar dikin ku heyeta Îranê çû Pakistanê, ne rast in.
Di nûçeyê da daxuyaniyên rayedarên Îranî yên "ew ê di bin gefan da û her wiha di bin siya çalakiyên agirbestê binpê dikin da danûsitandinan qebûl nekin" hatin bibîrxistin û wiha hat gotin, "Ji Îranê heta niha ne ji asta yekem ne jî ji asta duyem tu heyeteke dîplomatîk neçûye Îslamabada paytextê Pakistanê."
Têlevîzyona Qeterê El Cezîreyê di nûçeya xwe ya spartibû rayedarekî Pakistanî da îdia kiribû ku heyeta Îranî ya pêşmizakereyê ji bo danûsitandinên bi Amerîkayê ra çû Îslamabadê.