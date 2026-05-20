Îtalyayê ji ber miameleya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê, daxwaza lêborînê ji Îsraîlê kir

Salih Okuroğlu
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Serokwezîra Îtalyayê Giorgiya Meloni û Alîkarê Serokwezîra Îtalyayê û Wezîrê Karên Derva Antonio Tajani ji ser hesabên xwe yên li ser çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya ku navenda wê Amerîka ye der barê dîmenên ku Itamar Ben-Gvirê Wezîrê Ewlehiya Neteweyî ya rastgirê tundraw ê Îsraîlê parve kirin da daxuyanî dan.
Meloniyê got ku "Pêkan nîne ku dîmenên Itamar Ben-Gvirê Wezîrê Îsraîlî bên qebûlkirin. Ev çalakvanên ku di nav wan da gelek welatiyên Îtalyayê jî hene rastî miameleyeke ku rûmeta mirovan tune dihesibîne tên, ev rewşeke wisa ye ku pêkan nîne xweş bê dîtin."
Meloniyê da zanîn ji bo ku welatiyên Îtalyan ên navborî demildest bên berdan ji ser qenalên saziyî hemû pêngavên hewce avêtin û destnîşan kir ku her wiha Îtalya ji ber miameleya dijî van çalakvanan û hemû bêrêziya dijî daxwazên eşkere yên hikûmeta Îtalyayê hat nîşandan ldaxwaza êborînê dike.
Meloniyê got ku "Ji ber van sedeman Wezareta Karên Derva dê demildest gazî Balyozê Îsraîlê bike û der barê bûyerê da jê îzahatê bixwaze."
Wezîrê Karên Derva Tajanî jî destnîşan kir pêkan nîne ku bi tu awayî vîdeoya Ben-Gvir bê qebûlkirin û ev yek dijî rûmeta mirovan e.
Tajanî bi Serokwezîr Meloniyê ra mutabiq ma û diyar kir ku dê balyozê Îsraîlê yê Romayê gazî Wezareta Karên Derva bikin.
Ben-Gvir ji ser hesabê xwe yê Xê dîmenên ku çûbû Bendergeha Aşdodê ya çalakvan lê hatine desteserkirin û miameleya xirab a hêzên ewlehiyê yên Îsraîlê yên dijî çalakvanan parve kiribû.
Di dîmenan da xuya dike ku dema Ben-Gvir derbas dibe çalakvaneke jin wekî "Filistîna azad" diqîre û polêsên Îsraîlê jî demildest midaxeleya tund dike û jinikê dirêjî erdê dike. Hatibû bihîstin ku Ben-Gvirê rastgirê tundraw jî wê demê dibêje ku "Va ye divê wiha bê kirin."