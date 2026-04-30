Îsraîlê ragihand ku dê aktîvîstên ku ji Fîloya Kurewî ya Sumûdê desteser kirine teslîmî Yûnanistanê bikin

Burak Dağ
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Wezîr Saar di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya ku navenda wê Amerîka ye da diyar kir ku dê aktîvîstên li keştiyên sîtola eskerî ya Îsraîlê tên girtin di saetên pêş me da di çarçoveya lihevkirina bi hikûmeta Yûnanistanê ra li Yûnanistanê deynin qeraxê.
Saar ji ber daxwaza wî ya ji bo qebûlkirina aktîvîstên di Fîloya Kurewî ya Sumûdê da spasiya hikûmeta Yûnanistanê kir.
- Fîloya Kurewî ya Sumûdê
Mîsyona Biharê ya Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya armanc dike ku alîkariya mirovî bigihîne Xezeyê di 12ê nîsanê da ji Barselonaya bajarê Îspanyayê ber bi Behra Spî ve derket rê.
Bi beşdariyên li Girava Sicîlyayê ya Îtalyayê fîlo di 26ê nîsanê da ji nû va derket rê û di 29ê nîsanê da bi şev artêşa Îsraîlê li avên navneteweyî yên li peravên Girava Girîtê midaxeleya dereqanûnî kir û êrîşî belemên aktîvîstan kir.
Li gor agahiyên rayedarûn fîloyê dan di beleman da ji 39 welatên cuda Tirk jî di nav da 345 beşdarvan hene.
Di êrîşa ku li avên navneteweyî yên ji 600 mîl zêdetir dûrî Xezeyê û çend mîl jî dûrî peravên Yûnanistanê hat kirin da der barê aqûbeta sivîlan da sererast agahî nayênn hildan.
Rayedarên Fîloya Kurewî ya Sumûdê ragihand ku artêşa Îsraîlê di êrîşên da 21 belem desteser kirin û 17 belemên xilas bûn ketin peravên Yûnanistanê, 14 belem jî ber bi peravên Yûnanistanê va diçin.