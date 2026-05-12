Îsraîlê li Xezeyê agirbest binpê kir û di 7 mehan da 854 Filistînî kuşt

Halime Afra Aksoy
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
Di êrîşên artêşa Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê yên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da, di nav 7 mehan da 854 Filistînî hatin kuştin.
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê êrîşên xwe yên dijî Xezeyê didomîne.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê, di 24 saetan da 3 kuştî û 16 birîndar anîn nexweşxaneyên li Xezeyê.
Hat gotin li Xezeyê di êrîşên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da 854 kes hatin kuştin, 2 hezar û 453 kes birîndar bûn û cinazeyê 770 kesî jî ji binê kavilan hat derxistin.
Hat daxuyandin hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va li Xeta Xezeyê dike da hatin kuştin derket 72 hezar û 740î û ya birîndaran jî bû 172 hezar û 555.
Hat gotin li Xeta Xezeyê di binê kavilan da hê bi hezaran cinaze hene.