Îsraîlê bereksê agirbestê li başûrê Libnanê 50 avahî teqandin û wêrankirin domand

Faruk Hanedar
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Avichay Adraeeyê Berdevkê Artêşa Îsraîlê li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî ya şirketa Xê ya navend Amerîka da biwarê wêrankirina ku li başûrê Libnanê bi destê artêşê pêk hat, agahiyên dawîn parve kirin.
Adraee di parvekirina xwe da cih da dîmenên teqandin û wêrankirina xanî û avahiyên din ên li başûrê Libnanê û ragihand ku wan zêdetirî 50 avahiyî ji navê birin.
Adraee îdia kir, di nava cihên hatin teqandin da avahiyên Hizbullahê hene û di avahiyekê da pergalên teqemeniyan, çek û muhîmat hatin dîtin.
Adraee gef xwar ku di çarçoveya dîrektîfên qedemeya siyasî da êrîş dê bidomin.