Îran: Tezmînata şer a ji ber êrîşên DYA-Îsraîlê nêzî 270 milyar dolarî ye

Mustafa Melih Ahıshalı
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Berdevka Hikûmeta Îranê Fatîme Muhaceraniyê ragihand ku tezmînata şer a ji ber êrîşên DYA-Îsraîlê, li gorî texmîna berahî derdora 270 milyar dolarî ye.
Muhaceraniya ku ji RIAya ajansa nûçeyan a Rûsî ra axivî derbarê mijarê da agahî da.
Muhaceraniyê destnîşan kir ku di hevdîtinên li Îslamabadê yên heyeta danûstanê ya Îranê da mijara tezmînata şer a ji ber êrîşên DYA-Îsraîlê hatiye rojevê û beriya wê jî di platformên cihê da Serokomar Mesûd Pezeşkiyan aniye ziman. Ji aliyê saziyên peywendîdar va derbarê zirarên ji ber êrîşên di şer da raporên pêşîn hatine amadekirin.
Berdevka Îranê destnîşan kir ku tezmînata şer li gorî tesbîtên berahî bi awayî safî derdora 270 milyar dolarî ye û hejmara teqez hê ewê ji aliyê meqaman va were safîkirin.
Muhaceraniyê eşkere kir ku zirarên navborî di qadên weke avahiyên sivîl, kargeh û karxaneyan da her wiha jiyana xwendekarên keç ên ku di êrîşa li dijî dibistana li Mînabê da canê xwe ji dest dan jî di nav xwe da digire.
Îran: Em ji Erebistana Siûdî, Qeter, MYE, Behreyn û Urdinê tazmînatê dixwazin
Nûnerê Daimî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) yê Îranê Seîd Îravanî daxuyand di şerê ku ji hêla Amerîka û Îsraîlê va li dijî Îranê tê kirin da ji ber ku tevî şer bûne, ew ji Erebistana Siûdî, Qeter, Mîrektiyên Yekbûyî yên Ereban (MYE), Behreyn û Urdinê tazmînatê dixwazin.
Televîzyona dewletê ya Îranê nameya Îravanî ya li ser vê mijarê ya ku ji Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) Antonîo Guterres û serokê heyamê yê Konseya Ewlekariyê ra şandiye weşand.
Di nameyê da hat bibîrxistin ku delîlên li ser bingeha raporên çavdêrî û nirxandinê yên Hêzên Çekdar ên Îranê yên der barê mijarê da yên ku nîşan didin ku van welatan axa xwe ji bo êrîşên Amerîka-Îsraîlê dane bikaranîn, berê ji Konseyê ra hatine pêşkêşîkirin.
Îravanî di nameya xwe da wiha got: "Îranê (di rapora xwe ya berê da) ragihand ku êrîşkaran (Amerîka-Îsraîl) axa van dewletan bi kar anîne û rasterast beşdarî êrîşên neqanûnî yên li ser hin hedefên sivîl bûne."
Di nameyê da hat îdiakirin ku van 5 welatan erkên xwe yên navneteweyî binpê kirine û divê ew ji bo hemû zirarên madî û manewî yên ku dane Îranê, tazmînatê bidin.