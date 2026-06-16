Îran: Qalîbaf wê beşdarî merasima îmzeyê ya peymanê ya bi Amerîkayê ra bibe

Tolga Akbaba
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Alîkarê Wezîrê Karên Derva yê Îranê Mecîd Taht Revançî got Serokê Meclisa Îranê û Heyeta Mizakereyê Mihemed Baqir Qalîbaf û Alîkarê Serokê Amerîkayê JD Vance wê di merasima îmzekirina fermî ya peymana di navbera Îran û Amerîkayê da amade bin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Nîvfermî Tesnimê, Revançî di civîna ku Wezîrê Karên Derva Ebas Eraqçî bi balyoz û nûnerên dîplomatîk ên welatên biyanî ra civiya da, bersiva pirsên rojnamevanan da.
Revançî daxuyand Libnan jî di nav da şer li hemû eniyan bi dawî bûye.
Revançî anî ziman vekirina Tengava Hurmuzê, rakirina dorpêçiya li ser behrê û mijara rawestandina mal û milkên Îranê di peymanê da cî digirin.
Revançî got Serokê Meclisa Îranê û Heyeta Mizakereyê Qalîbaf û Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance wê di merasima îmzeyê da amade bin.
Revançî diyar kir ku merasima îmzekirinê wê li Swîsreyê bê lidarxistin, lê cihê wê hîn nehatiye destnîşankirin.
Revançî got piştî îmzekirina peymanê nîqaşên li ser mijarên nukleerê wê dest pê bikin.