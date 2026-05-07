Îran: Pêşniyaza Amerîkayê tê tedqîqkirin, em ê bersiva xwe ji Pakistanê ra bişînin

Ahmet Dursun
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Beqayî ji ISNAya ajansa nûçeyan a nîvfermî ya Îranê ra axivî û wiha got, "Îran hê teklîfa Amerîkayê tedqîq dike û wê paşê fikra xwe ji Pakistanê ra bişîne."
Amerîkayê ji Pakistanê ra ji bo peymaneke ku wê şerê bi Îranê ra bi dawî bike, teklîfeke nû pêşkêş kiribû.
IRNAya ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê daxuyandibû ku Îranê ji rêvebiriya Pakistanê ra seba peymaneke ku wê şerê bi Amerîkayê ra bi dawî bike, teklîfeke nû şand.
Serokê Amerîkayê Donald Trump di 3yê Gulanê da ji vê teklîfê ra gotibû ku "nayê qebûlkirin".
Paşê Trump di daxuyaniya xwe ya duh da îdia kiribû ku ji bo peymaneke "tam û dawî" pêşketineke mezin heye di navbera wan û Îranê da.