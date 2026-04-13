Îran: Ji peymana Îslamabadê ra çend gav mabûn ku em bi gefa dorpêçkirinê ra rû bi rû man

Tolga Akbaba
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
TEHRAN (AA) - Wezîrê Karên Derva yê Îranê Ebas Eraqçî der barê mizakereyên di navbera Îran û Amerîkayê yên li Pakistanê hatin kirin da wiha got: "Ji peymana Îslamabadê ra çend gav mabûn ku em bi armancên pir bi îdia, her tim diguherin û gefa dorpêçkirinê ra rû bi rû man."
Eraqçî li ser medyaya civakî ya şirketa Xê ya ku navenda wê li Amerîkayê ye, der barê mizakereyan da daxuyanî da.
Eraqçî îdia kir ku Îran bi niyeta baş bi Amerîkayê ra ketiye mizakereyan ku şer biqede.
Eraqçî wiha dewam kir: "Wisa xuya ye ku tu ders nehatine girtin. Niyetên baş niyetên baş derdixin holê, dijminatî jî dijminatiyê tîne."